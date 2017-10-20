Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток

2017-10-20 02:34 | www.oxu.az | 4

Жительница Германии Эвелин Шварц (Evelyn Schwarz) открыла в городе Дортмунд заведение Bordoll, которое выдает посетителям секс-куклы во временное пользование с почасовой оплатой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Клиенты получают на выбор одиннадцать кукол с разным ростом, цветом волос и размером груди. Одна из них имеет синие волосы и внешность персонажа аниме. Часовая аренда куклы обходится в 80 евро (5435 рублей).

По словам Шварц, в заведении бывают самые разные люди: от безработных, которые живут на государственное пособие, до судей. Многие приходят с женами, которые, как правило, ждут в автомобиле, пока мужчина развлекается с куклой. 70 процентов клиентов посещают Bordoll более одного раза.

За сутки куклу используют до 12 клиентов. Шварц утверждает, что самая популярная уже вышла из строя, и ее пришлось заменить на новую. Она заказывает кукол у производителей из Юго-Восточной Азии и заплатила за каждую около двух тысяч евро (135 тысяч рублей).

С.Б.

