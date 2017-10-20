В Европарламенте предотвращена армянская провокация

2017-10-20 02:48 | www.oxu.az | 4

В Брюсселе 18-19 октября при организационной поддержке армянской диаспоры состоялся четвертый «конгресс» европейских армян, передает Oxu.Az cо ссылкой на Trend.

В рамках конгресса, во время сессии, которая прошла в здании Европейского парламента, планировалось совершение провокаций, при участии «представителей» незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Несмотря на попытки «главы» оккупационного режима Бако Саакяна со своими пособниками прибыть в Брюссель для участия в мероприятии, в результате предпринятых мер были предотвращены участие и выступление «представителей» незаконного режима на мероприятии, проходившем в здании Европарламента.

C.Б.

