Власти Иракского Курдистана приветствовали призыв Багдада к диалогу

2017-10-20 03:39 | www.apa.az | 4

Кабинет министров автономного Иракского Курдистана приветствовал предложение премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади начать диалог на основе иракской конституции. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте правительства региона.

Глава правительства Ирака аль-Абади во вторник призвал курдское руководство к диалогу на основе конституции и заявил, что референдум о независимости региона нужно оставить в прошлом.

"Совет министров региона Курдистан приветствовал инициативу премьер-министра федерального правительства Ирака Хайдера аль-Абади о диалоге с правительством региона Курдистана ради решения всех существующих проблем… на основе иракской конституции в рамках партнерства и согласия", — говорится в заявлении по итогам заседания.

Курдское правительство призвало международное сообщество помочь сторонам в этом диалоге и отметило, что проблемы Ирака нельзя решить военным способом.

Иракские военные ранее в рамках силовой операции восстановили контроль над спорными с курдской автономией районами, в частности в провинции Киркук, которые последние годы контролировались курдами. Конфликт вокруг них обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. На нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% избирателей.