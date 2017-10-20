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Avropa Liqasında III turun oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR

2017-10-20 06:49 | www.apa.az | 6

Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçirilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, 12 qrupda yer alan 48 komanda növbəti matçlarına çıxıblar.

Tura Qazaxıstanda start verilib. “Astana” “Makkabi”ni darmadağın edib - 4:0. A qrupunun digər matçında “Vilyareal” “Slaviya” ilə bərabərliyə razılşaıb - 2:2.

İlk iki oyunda maksimum nəticə göstərən “Arsenal” “Srvena Zvezda” səfərini də itkisiz başa vurub - 0:1.

Türkiyə təmsilçisi “Konyaspor” isə “Zalsburq”a uduzub - 0:2. Qardaş ölkənin digər komandası “Başakşəhər” isə “Hoffenhaym”la Almaniyada oynayıb və yenilgi ilə barışmalı olub - 1:3.

“Everton” “Lion” matçında isə fransızlar 3 xala seviniblər.

Avropa Liqası

Qrup mərhələsi

III tur, 19 oktyabr

G qrupu

“Hapoel” – “Styaua” - 1:2

Qollar: Quensa, 88 - Qnore, 70, 75

“Luqano” – “Viktoriya” - 3:2

Qollar: Bottani, 63, Karlinyos, 69, Gernt, 88 - Krmençik, 76, Bakos, 90

1.

Styaua

  

3

3

0

0

7:2

9

2.

Luqano

  

3

1

0

2

5:6

3

3.

Viktoriya

  

3

1

0

2

5:7

3

4.

Hapoel

  

3

1

0

2

4:6

3

H qrupu

BATE – “Köln” - 1:0

Qol: Rios, 55

“Srvena Zvezda” – “Arsenal” - 0:1

Qol: Jiru, 85

1.

Arsenal

3

3

0

0

8:3

9

2.

Srvena Zvezda

3

1

1

1

2:2

4

3.

BATE

3

1

1

1

4:5

4

4.

Köln

3

0

0

3

1:5

0

İ qrupu

“Konyaspor” – “Zalsburq” - 0:2

Qol: Qulbrandsen, 5, Dabbur, 88

“Marsel” – “Gimaraynş” - 2:1

Qollar: Okampos, 28, Lopez, 76 - Martins, 17

1.

Zalsburg

3

2

1

0

4:1

7

2.

Marsel

3

2

0

1

3:2

6

3.

Konyaspor

3

1

0

2

2:4

3

4.

Gimaraynş

3

0

1

2

3:5

1

J qrupu

“Ostersun” – “Atletik” - 2:2

Qollar: Gero, 52, Edvards, 64 - Aduriz, 14, Villiams, 69

“Zarya” – “Herta” - 2:1

Qollar: Silas, 42, Svatok, 79 - Selke, 56

1.

Ostersun

3

2

1

0

5:2

7

2.

Zarya

3

2

0

1

3:3

6

3.

Atletik

3

0

2

1

2:3

2

4.

Herta

3

0

1

2

1:3

1

K qrupu

“Nitsa” – “Latsio” - 1:3

Qollar: Balotelli, 4 - Kaysedo, 5, Milinoviç - Saviç, 64, 89

“Sulte Veragem” – “Vitess” - 1:1

Qollar: Kaşia, 23 (öz qapısına) - Bruns, 27

1.

Latsio

3

3

0

0

8:3

9

2.

Nitsa

3

2

0

1

9:4

6

3.

Vitess

3

0

1

2

3:7

1

4.

Sulte Varegem

3

0

1

2

2:8

1

L qrupu

“Vardar” – “Real Sosyedad” - 0:6

Qollar: Oyarzabal, 12, Villian Xose, 34, 42, 59, Yanuzay, 58, La Bella, 90

“Zenit” – “Rosenborq” - 3:1

Qollar: Riqoni, 2, 68, 75 - Helland, 88

1.

Zenit

3

3

0

0

11:2

9

2.

Real Sosyedad

3

2

0

1

11:3

6

3.

Rusenburq

3

1

0

2

4:8

3

4.

Vardar

3

0

0

3

1:14

0

A qrupu

“Astana” – “Makkabi” - 4:0

Qollar: Tvumasi, 33, 42, Kabananqa, 47, 52

“Vilyareal” – “Slaviya” - 2:2

Qollar: Triqueros, 41, Bakka, 44 - Necid, 18, Danni, 30

1.

Vilayreal

3

1

2

0

5:3

5

2.

Slavia

3

1

2

0

4:3

5

3.

Astana

3

1

1

1

6:4

4

4.

Makkabi

3

0

1

2

0:5

1

B qrupu

“Dinamo” – “Yanq Boys” - 2:2

Qollar: Mbokani, 34, Morozyuk, 49 - Assale, 17, 40

“Skenderbeu” – “Partizan” - 0:0

1.

Dinamo

3

2

1

0

8:5

7

2.

Yanq Boys

3

0

3

0

4:4

3

3.

Partizan

3

0

2

1

3:4

2

4.

Skenderbeu

3

0

2

1

2:4

2

C qrupu

“Braqa” – “Ludoqorets” - 0:2

Qollar: Moti, 25, Silva, 57

“Hoffenhaym” – “Başakşəhər” - 3:1 

Qollar: Hübner, 52, Amiri, 59, Şultz, 75 - Napoleoni, 90+3

1.

Ludoqorets

3

2

1

0

4:1

7

2.

Braqa

3

2

0

1

4:4

6

3.

Hoffenhaym

3

1

0

2

5:5

3

4.

Başakşehir

3

0

1

2

2:5

1

D qrupu

“Milan” – AEK - 0:0

“Austriya” – “Riyeka” - 1:2

Qollar: Fresenbikler, 90 - Qavranoviç, 21, 31

1.

Milan

3

2

1

0

8:3

7

2.

AEK

3

1

2

0

4:3

5

3.

Riyeka

3

1

0

2

6:6

3

4.

Avstria Vyana

3

0

1

2

4:10

1

E qrupu

“Atalanta” – “Apollon” - 3:1

Qollar: İliçiç, 12, Petanya, 64, Froyler, 66 - Şembri, 59

“Everton” – “Lion” - 1:2

Qollar: Villiams, 69 - Fekir, 6 (pen.), Traore, 75

1.

Atalanta

3

2

1

0

7:2

7

2.

Lion

3

1

2

0

4:3

5

3.

Apollon

3

0

2

1

4:6

2

4.

Everton

3

0

1

2

3:7

1

F qrupu

“Şerif” – “Lokomotiv” - 1:1

Qollar: Badibanqa, 31 - Mirançuk, 17

“Zlin” – “Kopenhagen” - 1:1

Qollar: Diop, 11 - Ankersen, 19

1.

Lokomotiv

3

1

2

0

4:1

5

2.

Kopenhagen

3

0

3

0

1:1

3

3.

Şerif

3

0

3

0

1:1

3

4.

Zlin

3

0

2

1

1:4

2

 

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