Avropa Liqasında III turun oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR

2017-10-20 06:49 | www.apa.az | 6
Avropa Liqasının qrup mərhələsində III turun oyunları keçirilib. Apasport.az saytının məlumatına görə, 12 qrupda yer alan 48 komanda növbəti matçlarına çıxıblar.
Tura Qazaxıstanda start verilib. “Astana” “Makkabi”ni darmadağın edib - 4:0. A qrupunun digər matçında “Vilyareal” “Slaviya” ilə bərabərliyə razılşaıb - 2:2.
İlk iki oyunda maksimum nəticə göstərən “Arsenal” “Srvena Zvezda” səfərini də itkisiz başa vurub - 0:1.
Türkiyə təmsilçisi “Konyaspor” isə “Zalsburq”a uduzub - 0:2. Qardaş ölkənin digər komandası “Başakşəhər” isə “Hoffenhaym”la Almaniyada oynayıb və yenilgi ilə barışmalı olub - 1:3.
“Everton” “Lion” matçında isə fransızlar 3 xala seviniblər.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi
III tur, 19 oktyabr
G qrupu
“Hapoel” – “Styaua” - 1:2
Qollar: Quensa, 88 - Qnore, 70, 75
“Luqano” – “Viktoriya” - 3:2
Qollar: Bottani, 63, Karlinyos, 69, Gernt, 88 - Krmençik, 76, Bakos, 90
|
1.
|
Styaua
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:2
|
9
|
2.
|
Luqano
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:6
|
3
|
3.
|
Viktoriya
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:7
|
3
|
4.
|
Hapoel
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:6
|
3
H qrupu
BATE – “Köln” - 1:0
Qol: Rios, 55
“Srvena Zvezda” – “Arsenal” - 0:1
Qol: Jiru, 85
|
1.
|
Arsenal
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:3
|
9
|
2.
|
Srvena Zvezda
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2
|
4
|
3.
|
BATE
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:5
|
4
|
4.
|
Köln
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:5
|
0
İ qrupu
“Konyaspor” – “Zalsburq” - 0:2
Qol: Qulbrandsen, 5, Dabbur, 88
“Marsel” – “Gimaraynş” - 2:1
Qollar: Okampos, 28, Lopez, 76 - Martins, 17
|
1.
|
Zalsburg
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4:1
|
7
|
2.
|
Marsel
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:2
|
6
|
3.
|
Konyaspor
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4
|
3
|
4.
|
Gimaraynş
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:5
|
1
J qrupu
“Ostersun” – “Atletik” - 2:2
Qollar: Gero, 52, Edvards, 64 - Aduriz, 14, Villiams, 69
“Zarya” – “Herta” - 2:1
Qollar: Silas, 42, Svatok, 79 - Selke, 56
|
1.
|
Ostersun
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:2
|
7
|
2.
|
Zarya
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:3
|
6
|
3.
|
Atletik
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2:3
|
2
|
4.
|
Herta
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1:3
|
1
K qrupu
“Nitsa” – “Latsio” - 1:3
Qollar: Balotelli, 4 - Kaysedo, 5, Milinoviç - Saviç, 64, 89
“Sulte Veragem” – “Vitess” - 1:1
Qollar: Kaşia, 23 (öz qapısına) - Bruns, 27
|
1.
|
Latsio
|
3
|
3
|
0
|
0
|
8:3
|
9
|
2.
|
Nitsa
|
3
|
2
|
0
|
1
|
9:4
|
6
|
3.
|
Vitess
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:7
|
1
|
4.
|
Sulte Varegem
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:8
|
1
L qrupu
“Vardar” – “Real Sosyedad” - 0:6
Qollar: Oyarzabal, 12, Villian Xose, 34, 42, 59, Yanuzay, 58, La Bella, 90
“Zenit” – “Rosenborq” - 3:1
Qollar: Riqoni, 2, 68, 75 - Helland, 88
|
1.
|
Zenit
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11:2
|
9
|
2.
|
Real Sosyedad
|
3
|
2
|
0
|
1
|
11:3
|
6
|
3.
|
Rusenburq
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4:8
|
3
|
4.
|
Vardar
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1:14
|
0
A qrupu
“Astana” – “Makkabi” - 4:0
Qollar: Tvumasi, 33, 42, Kabananqa, 47, 52
“Vilyareal” – “Slaviya” - 2:2
Qollar: Triqueros, 41, Bakka, 44 - Necid, 18, Danni, 30
|
1.
|
Vilayreal
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:3
|
5
|
2.
|
Slavia
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4:3
|
5
|
3.
|
Astana
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:4
|
4
|
4.
|
Makkabi
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0:5
|
1
B qrupu
“Dinamo” – “Yanq Boys” - 2:2
Qollar: Mbokani, 34, Morozyuk, 49 - Assale, 17, 40
“Skenderbeu” – “Partizan” - 0:0
|
1.
|
Dinamo
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:5
|
7
|
2.
|
Yanq Boys
|
3
|
0
|
3
|
0
|
4:4
|
3
|
3.
|
Partizan
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3:4
|
2
|
4.
|
Skenderbeu
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2:4
|
2
C qrupu
“Braqa” – “Ludoqorets” - 0:2
Qollar: Moti, 25, Silva, 57
“Hoffenhaym” – “Başakşəhər” - 3:1
Qollar: Hübner, 52, Amiri, 59, Şultz, 75 - Napoleoni, 90+3
|
1.
|
Ludoqorets
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4:1
|
7
|
2.
|
Braqa
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4:4
|
6
|
3.
|
Hoffenhaym
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:5
|
3
|
4.
|
Başakşehir
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5
|
1
D qrupu
“Milan” – AEK - 0:0
“Austriya” – “Riyeka” - 1:2
Qollar: Fresenbikler, 90 - Qavranoviç, 21, 31
|
1.
|
Milan
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:3
|
7
|
2.
|
AEK
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4:3
|
5
|
3.
|
Riyeka
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6:6
|
3
|
4.
|
Avstria Vyana
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4:10
|
1
E qrupu
“Atalanta” – “Apollon” - 3:1
Qollar: İliçiç, 12, Petanya, 64, Froyler, 66 - Şembri, 59
“Everton” – “Lion” - 1:2
Qollar: Villiams, 69 - Fekir, 6 (pen.), Traore, 75
|
1.
|
Atalanta
|
3
|
2
|
1
|
0
|
7:2
|
7
|
2.
|
Lion
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4:3
|
5
|
3.
|
Apollon
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4:6
|
2
|
4.
|
Everton
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3:7
|
1
F qrupu
“Şerif” – “Lokomotiv” - 1:1
Qollar: Badibanqa, 31 - Mirançuk, 17
“Zlin” – “Kopenhagen” - 1:1
Qollar: Diop, 11 - Ankersen, 19
|
1.
|
Lokomotiv
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4:1
|
5
|
2.
|
Kopenhagen
|
3
|
0
|
3
|
0
|
1:1
|
3
|
3.
|
Şerif
|
3
|
0
|
3
|
0
|
1:1
|
3
|
4.
|
Zlin
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1:4
|
2
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