В Уругвае разрешили продажу марихуаны в медицинских целях

2017-10-20 06:42 | www.apa.az | 4

Власти Уругвая официально разрешили продажу марихуаны в медицинских целях. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опубликованного в четверг приказа министерства здравоохранения.

Согласно документу, медицинские препараты, выработанные с использованием каннабиса, теперь могут продаваться в аптеках страны по предъявлении рецепта от врача. Как отмечает портал Publimetro, правило будет распространяться и на иностранцев в отличие от покупки марихуаны в развлекательных целях. Препараты на основе марихуаны используются для лечения эпилепсии и склероза, также они могут снимать боль.

В июле в Уругвае началась легальная продажа марихуаны в развлекательных целях. В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при прохождении идентификации через отпечатки пальцев.