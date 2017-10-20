Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

2017-10-20 06:26 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - 19 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны.

Как информирует пресс-служба Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев в начале беседы искренне поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.

Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.

Лидеры двух государств обсудили вопросы сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.

Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.

Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

(Автор: Диана Алиева)