Президент Узбекистана встретился с участниками форума «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана»

2017-10-20 07:26 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан 19 октября принял делегацию участников международной конференции «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана» во главе с председателем Управления мусульман Кавказа Шайхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как информирует пресс-служба главы государства, Шавкат Мирзиёев, тепло приветствуя гостей, особо отметил, что организация конференции и участие в ее работе представительных делегаций зарубежных стран являются еще одним свидетельством расширяющегося международного сотрудничества, нацеленного на укрепление межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, развитие межконфессионального диалога.

Подчеркнуто, что эти совместные усилия призваны продвигать в мире истинные ценности и подлинно гуманистические цели священного ислама, эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм и экстремизм.

«Просвещение против невежества» – обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидация безграмотности и невежества – эти принципиальные подходы Узбекистана были неоднократно озвучены на авторитетных международных форумах.

Президентом Узбекистана на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была выдвинута инициатива о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность».

Сегодня в стране ведется целенаправленная практическая работа в этом направлении, расширяется международное сотрудничество. В Самарканде создается Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари, в Ташкенте – Центр исламской цивилизации.

На встрече подчеркивалось, что современные глобальные процессы, усиливающиеся вызовы и риски безопасности и стабильности обуславливают необходимость объединения усилий, развития межконфессионального сотрудничества и диалога.

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую благодарность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием, а также передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Гости встречи высоко оценили проводимую в стране последовательную работу по обеспечению толерантности и взаимного уважения, религиозной свободы, защите прав верующих.

Участники международной конференции заверили о готовности к продолжению активного диалога и полномасштабного сотрудничества с Республикой Узбекистан в целях обеспечения мира, согласия, стабильности и процветания.

(Автор: Диана Алиева)