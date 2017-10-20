Тестовый этап конкурса по приему на госслужбу будет проведен в ноябре

2017-10-20 10:53 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, успешно прошедшим тестовый экзамен кандидатам будут выданы сертификаты: «С этого года в Азербайджане будет введена сертификация государственных служащих. Желающие поступить на госслужбу пройдут тестовые экзамены и получат сертификаты. Это будет применено в Азербайджане впервые. Успешно сдавшие экзамены лица смогут принять участие в конкурсе на вакантные должности государственной службы».

Б.Халилов отметил, что в настоящее время многие должности государственной службы являются вакантными. По его словам, на тестовом этапе конкурса будут использованы задания открытого типа: «В то же время, изменен порядок подсчета баллов. Проходные баллы меняются в зависимости от должностей».