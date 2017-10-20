Министры Грузии выразили отношение к вооруженному нападению на азербайджанского кандидата в Марнеули

2017-10-20 11:07 | www.apa.az | 4

Министр иностранных дел и министр юстиции Грузии выразили отношение к произошедшему в селе Гызылгаджилы Марнеульского района инциденту.

Как сообщает местное бюро АПА, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что говорить о какой-либо спекуляции и выдвигать версию до результатов следствия является неправильным.

По его словам, лечение раненых находится под контролем.

В свою очередь, министр юстиции Теа Цулукиани отметила, что пока идет следствие говорить о какой-либо версии нельзя: «Не следует политизировать вопрос. Мы должны дождаться результатов следствия».

По словам министра, соответствующие госструктуры полностью контролируют ситуацию, чтобы во время выборов не было каких-либо инцидентов.

Отметим, минувшей ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек.

По факту ведется следствие.