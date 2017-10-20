Erdem Eren: Türkiye adil bir uluslararası düzen kurulmasında Azerbaycan’ı da müttefik olarak görmektedir

2017-10-20 12:43 | www.trend.az | 0

Beyaz Hareket Koordinatörü, siyaset bilimci, Erdem Eren, İstanbul'de düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'e ilşkin düşüncelerini Trend Haber Ajansı'na paylaştı

İşte Erdem Eren 'in açıklması :

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü’nün 9. Zirve toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak. Örgütün 20. Kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu zirvenin ana teması ise “İşbirliğiyle Fırsatları Çoğaltmak” olarak seçildi.

Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yanı sıra bu zirveye özel konuk olarak davet edilen bazı ülkelerin devlet başkanları ve uluslararası kuruluşların genel sekreterleri ile üst düzey temsilciler de katılacak. Azerbaycan da örgüte üye olmamasına rağmen özel konuk olarak davet edildi.

Örgütün zirve sonunda “İstanbul Bildirisi” ve “İstanbul Eylem Planı” kabul etmesi bekleniyor ancak zirvenin en önemli kısmı geleceğe yönelik net bir vizyonun ortaya konma amacıdır. Örgütün Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Nijerya olmak üzere 8 üyesi var. D-8’in fikir babası da rahmetli Necmettin Erbakan’dır. Örgüt ile bölgesinde güçlü Müslüman ülkelerin bir araya gelerek kalkınmadan sanayiye, finansdan enerjiye birçok alanda işbirliği kurması ve yoksullukla mücadele etmesi amaçlanmıştı. Erbakan sonrasında Erdoğan’da zirveye ve toplantılarına büyük önem vermiştir.

Örgütün bugünkü İstanbul zirvesine 8 üyesinin yanı sıra Azerbaycan gibi birçok önemli ülkenin de davet edilmesi örgütün hem genişleme yönünde atma isteğini hem de önemli 6 ilkesini diğer ülkelerle de paylaşma arzusunu gösterir. Nedir bu ilkeler?

- Savaş değil, barış

- Çatışma değil, diyalog

- Çifte standart değil, adalet

- Üstünlük değil, eşitlik

- Sömürü değil, adil düzen

- Baskı ve tahakküm değil, insan hakları hürriyet ve demokrasi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta BM olmak üzere birçok uluslararası platformda “dünya, beşten büyüktür” diyerek adil bir düzen kurulması gerektiğini tüm mazlum ülkelerin sesi olarak hep dile getirmiştir. D-8 Örgütü “kalkınmada işbirliğini” temel amaç olarak belirlese de aynı zamanda adil düzenin kurulmasını da hedefleyen bir örgüttür. Bunun yolu da uluslararası ilişkilerde “çıkar dengesinin” yanı sıra “dostluk ve kardeşlik dengesinin” de hep ortak ve ağır bastığı ülkelerin bir araya gelmesi olarak görülmüştür.

Azerbaycan’ın Türkiye’nin ev sahipliğindeki D-8 zirvesine davet edilmesinin çok önemli iki sebebi vardır. Birincisi, Türkiye adil bir uluslararası düzen kurulmasında Azerbaycan’ı da müttefik olarak görmektedir. İkincisi Türkiye ile Azerbaycan’ın çıkarları da dostlukları ortaktır.