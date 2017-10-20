Erdoğan'dan Barzani'ye büyük şok

2017-10-20 13:18 | www.trend.az | 0

Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaparak başta 2014’te yasadışı şekilde ele geçirdiği Kerkük ve çevresini kaybeden, petrolünün de yüzde 80'ini Irak merkezi hükümetine bırakan IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği, ancak kesin bir dille reddedildiği ortaya çıktı.

Araya hatırlı isimleri sokarak Erdoğan'dan aman dileyen ve yaptırımların kalkmasını isteyen Barzani, ''Artık çok geç'' karşılığını aldı.

KAYNAK YENİAKİT