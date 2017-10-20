Максимальный лимит трансферта из ГНФАР в бюджет увеличивается на 1,7 млрд. манатов

2017-10-20 11:08 | www.apa.az | 4

Трансферт из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет в следующем году составит 9,216 млрд. манатов.

Как сообщает АПА-Экономикс, по сравнению с 2017 годом объем трансферта из ГНФАР в госбюджет увеличивается на 1,716 млрд. манатов. В 2017 году объем трансферта из ГНФАР в госбюджет составлял 7,5 млрд. манатов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 млрд. манатов, расходы - 20,905 млрд. манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн. манатов.