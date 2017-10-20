Обнародованы доходы и расходы госбюджета на 2018 год

2017-10-20 09:07 | www.oxu.az | 3

Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 3,7% к расходам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан, согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы – 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).

В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.

Поступления по НДС на следующий год прогнозируются в размере 4 млрд 288 млн манатов, налога на прибыль – 2 млрд 320 млн манатов, налога с доходов физических лиц – 1 млрд 196 млн манатов, по таможенным пошлинам – 535 млн манатов, упрощенному налогу – 380 млн манатов, акцизам – 726 млн манатов.

Бюджетные поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в 460 млн манатов

Остальные доходы будут получены по другим налогам и статьям.

В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд 738,722 млн манатов, на социальную защиту и соцобеспечение – 2 млрд 197,182 млн манатов, на образование – 2 млрд 1,498 млн манатов, на здравоохранение – 740,661 млн манатов, на общегосударственные расходы – 3 млрд 620,257 млн манатов.

Государственные капвложения на следующий год предусмотрены в размере 4 млрд 924,2 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.С.

