Туск: ЕС принял решение по конфликту между Испанией и Каталонией

2017-10-20 09:18 | www.oxu.az | 4

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет места для вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 19 октября, во время саммита ЕС.

Туск уточнил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, и что ситуация в Испании его "беспокоит".

"Позиция институтов и государств-членов ЕС является четкой: нет места для посредничества или международных инициатив или действий. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации", - сказал Туск.

Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.

Власти Испании с самого начала предупреждали, что не будут считать результаты этого голосования законными.

Н.О.