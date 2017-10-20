Министр: «Сокращение добычи нефти оправдано, рынок стабилизировался»

2017-10-20 11:21 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов. По словам министра, Азербайджан заинтересован в стабилизации нефтяного рынка: «По имеющейся у нас информации, в ноябре текущего года планируется проведение очередного заседания Совета министров ОПЕК. На этой встрече будет проанализирован ход выполнения обязательств странами по сокращению добычи нефти и анализ текущей ситуации на нефтяном рынке. Возможно, на встрече будут приняты какие-то решения по дальнейшим действиям. В случае приглашения азербайджанская сторона может принять участие в этом мероприятии. Безусловно, одна страна не может добиться достижения баланса на нефтяном рынке. С этой точки зрения существует необходимость сотрудничества в международном формате. В целом, последние тенденции показывают, что предпринятые шаги по сокращению добычи оправданы - нефтяной рынок относительно стабилизировался».

Напомним, что недавно Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в сентябре в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства. В сентябре ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 733 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 52,7 тысячи баррелей - на конденсат. Согласно данным ведомства, ежесуточно экспортировалось 627 тысяч баррелей сырой нефти, 52,7 тысячи баррелей конденсата и 19,3 тысячи баррелей нефтепродуктов. В министерстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что в январе текущего года Азербайджан добывал 793,9 тысячи баррелей нефти в сутки, в феврале – 776,4 тысячи баррелей, в марте – 733,3 тысячи баррелей, в апреле - 781,1 тысячи баррелей, в мае – 785,3 тысячи баррелей, в июне - 793,7 тысячи, в июле – 796,7 тысячи баррелей в сутки, в августе - 734,8 тысячи баррелей.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн. баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн. баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение предусматривает возможность продления его сроков на первое полугодие 2018 года.