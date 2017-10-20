Определены правила приема в подготовительные группы вузов

2017-10-20 12:03 | www.apa.az | 4

Кабинет Министров внес изменения в «Правила приема студентов в вузы Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, согласно изменениям, впредь после обнародования результатов конкурса будут объявлены места подготовительных групп в вузах, определенных Минобразования. Не поступившие в вузы абитуриенты выберут специальности, после чего Центр посредством конкурса произведет распределение.

В конце обучения в подготовительных группах Центр проведет выпускные экзамены в соответствии с приемными экзаменами. Успешно сдавшие выпускные экзамены абитуриенты будут приняты в вузы страны.