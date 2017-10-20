Путин: Мы любим Украину

2017-10-20 09:30 | www.oxu.az | 4

Выступая в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заявил, что ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация в Украине «нетерпима, и из нее нужно выходить» сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мне кажется, что она становится очевидной, самое главное — она становится очевидной, как мне кажется, для подавляющего большинства граждан самой Украины. А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения», - отметил глава государства.

По его словам, объединение «с точки зрения восстановления отношений» произойдет рано или поздно.

«Чем быстрее, тем лучше — мы будем все для этого делать», - подчеркнул он.

При этом президент РФ, говоря о ситуации в Украине, подчеркнул, что у России нет стремления что-то отнимать и что-то делить.

«У нас никогда в голове не было чего-то у кого-то отнимать, что-то делить… и сейчас такого желания нет», - сказал российский лидер.

Н.Г.