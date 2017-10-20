Курц станет самым молодым канцлером Австрии: обнародованы итоги выборов

2017-10-20 09:36 | www.oxu.az | 4

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил финальные результаты досрочных парламентских выборов в стране, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По итогам окончательного подсчета бюллетеней, на первом месте Австрийская народная партия (АНП), лидером которой является глава МИД страны, 31-летний Себастьян Курц,

Как сообщается, АНП набрала 31,5% голосов избирателей.

Социал-демократическая партия Австрии обходит право-националистическую Партию Свободы, получая 26,9% голосов избирателей.

Правая партия, ранее занимавшая второе место, получает 26% голосов.

Напомним, 15 октября в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы.

Н.О.