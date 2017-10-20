Necdet Ünüvar: “Uyuşturucu ile mücadele konusu sürekli gündemde olmalı”

2017-10-20 13:45 | www.trend.az | 0

Ankara Valiliği “Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Eğitimleri Açılış Töreni” Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleşti.

Törene Ankara Valisi Ercan Topacı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Vali Yardımcıları, İller İdaresi Genel Müdürü, Mahalli İdareler Genel Müdürü, Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri ile komutan ve amirleri, akademisyenler hazır bulundu.

Programa ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüklerinin konu ile ilgili birim amirleri; İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Sağlık Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Ankara’nın merkezini oluşturan Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan lise müdürleri ve öğretmenlerinin yanı sıra İlçe Müftüleri ve merkez ilçelerdeki vaizler katıldı.

Ankara Valiliğince yapılmakta olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, özellikle lise öğrencilerinin ve halkın eğitilmesi amacıyla hazırlanan programın hazırlıkları İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, formatör eğitimlerinin hazırlıkları ve icrası Halk Sağlığı Müdürlüğünce, toplantıya katılım ise İlçe Kaymakamları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce sağlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ankara Valisi Ercan Topaca şunları kaydetti: “Bugün çok hayırlı ve güzel sonuçları olacağını düşündüğümüz bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Aslında evrensel bir sorunla mücadele etmek için buradayız. Bu sorunun adı ‘Uyuşturucuyla Mücadele’dir.

Öğretmenlerin iyi bir diyalog içinde her bir öğrenciyi, onun davranışlarını, çalışmalarını, derse odaklanmasını veya bir sorun varsa bütün sorunlarını izleyerek yardımcı olunması gerektiğine değinen Vali Topaca:

“Bunu millî bir görev olarak alalım, bunu bir seferberlik görev ve emri olarak kabul edelim. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Aileye karşı, milletimize karşı, devletimize karşı sorumluluklarımızı -ki en önemli sorumluluklarımızdan biridir- yerine getirelim. Sizin desteğinize, olaya dâhil olmanıza ihtiyacımız var. Anneleri, babaları bu konuda toplantılarınızda bilinçlendirin, yönlendirin. Onlarla da gördüğünüz şeyleri paylaşın. İnşallah birlikte, beraber hareket ettiğimiz takdirde şu an yaptığımız mücadelede aldığımız sonuçların çok daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum.” diyerek bu çalışma programının hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik veya adli bir mesele olmadığını belirterek, “Bu konuyu önemsemek ve sürekli gündemde tutmak gibi bir mesuliyetimiz var” dedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın hazırlanmasına ciddi katkılar sunan Ünüvar, Ankara Valiliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda düzenlediği “Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Eğitimleri Açılış Töreni”nde yaptığı sunumda, toplantıyı organize eden herkesi gönülden kutladığını belirtti.

Bu toplantının, Türkiye’de uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan en kapsamlı toplantı olduğunu ifade eden Ünüvar, “Umarım bütün illerde, farkındalık anlamında böyle eğitim toplantıları yapılır. Umuyorum ki buradan alacağımız bir takım bilgiler, bir takım deneyimler toplumda çok önemli etki oluşturacaktır. Zira olayı sadece güvenlik veya adli bir mesele olarak görmek mümkün değil. Ve bu sebeple uyuşturucuyla mücadele konusunu hep önemsemek ve gündemde tutmak gibi bir mesuliyetimiz söz konusu” diye konuştu.

İnsanların üzerine adeta bir yıldırım gibi düşen uyuşturucunun, etkilediği kişileri çok dramatik sonuçlarla karşı karşıya bıraktığının altını çizen Ünüvar, “O yüzden devletimiz ve devletimize bağlı unsurların en fazla dikkat çektiği konuların başında uyuşturucu ile mücadele geliyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 15-24 yaş arası herhangi bir uyuşturucuyu ilk kez deneme oranının yüzde 29,7 olduğuna dikkat çeken AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AB ülkeleri arasında en düşük oranın yüzde 3 ile Romanya’da, en yüksek oranın ise yüzde 52,2 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldüğünü kaydetti. Ünüvar, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 2,7 olduğunu vurguladı.

GENÇ NÜFUSA SAHİP TÜRKİYE RİSK ALTINDA

Uyuşturucu konusunda Türkiye’nin iki açıdan risk altında olduğunu dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:

“Uyuşturucu en fazla 15-30 arasındaki gençler tarafından kullanılıyor. Türkiye’nin nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. Ülkemizde ortalama yaş 31 civarında. Avrupa’da ortalama yaşın 43 olduğunu düşünürsek, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Dolayısıyla Türkiye risk altında. Bir başka risk de Türkiye’nin, uyuşturucu ticaretinin geçiş güzergâhı üzerinde olması. BM Risk Ofisi’ne göre, doğal uyuşturucuların ana maddesinin yüzde 92’si Afganistan’da üretiliyor. Afganistan’da üretilen uyuşturucu üç yolu takip ederek Batı’ya geçiyor. Bir tanesi Türkiye’yi de içine alan, klasik tarihi İpek Yolu. Bir tanesi Karadeniz rotası. Bir tanesi de daha yukarıdan, Sibirya’dan geçen güzergâh. Takdir edersiniz ki en klasik yol İpek yolu. Türkiye de bu güzergâhta olduğu için risk taşıyor. Türkiye aslında o uyuşturucuyu yakalayarak, küresel ölçekte de gençliğin zehirlenmesine mani oluyor. ”O yüzdendir ki emniyet güçlerimize büyük şükran borçluyuz. 2006’dan itibaren AB ülkelerinin toplamının iki katından fazla uyuşturucu bizim sınırlarımızda yakalanıyor.

57 İLDE 99 TEDAVİ MERKEZİ

Güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin yanında, Türkiye’de uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi imkânlarının da her geçen gün arttığını belirten Ünüvar, şu anda Türkiye’nin 57 ilinde 99 adet yatarak tedavi görülebilen uyuşturucuyla mücadele merkezi bulunduğunu dile getirdi. Ünüvar, uyuşturucu konusunda toplumdaki algının rakamlardan çok daha büyük olduğunu ifade ederek, “Bizim bu konuya çok daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

ACİL EYLEM PLANI KAPSAMINDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

2014 yılında hayata geçirilen Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara da dikkat çeken AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, değerli bakanlarımızın da katkılarıyla çok yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirilen eylem planı kapsamında narkotimler kuruldu. Narkotimler sokakta uyuşturucu ile mücadele açısından çok önemli görevler icra ediyorlar. 191 Hattı kuruldu. İŞKUR artık uyuşturucudan kurtulmuş kardeşlerimizi iş sahibi yapmak için daha çok çalışıyor. Yine bu kapsamda, sosyal uyum merkezleri kuruldu, kuruluyor. AMATEM’lerin hem fiziki yapıları hem de fonksiyonları artırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerek gençlik merkezleri gerek yurtlar; Milli Eğitim Bakanlığımız da özellikle rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çok ciddi çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca toplantıda; Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Emniyet Amiri Mevlüt Karaaytu ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da uyuşturucuyla mücadele konusunda birer sunum gerçekleştirdi.