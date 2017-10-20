Азербайджан предложил арабским странам создать совместный инвестиционный фонд

2017-10-20 12:06 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе бизнес-форума Азербайджан-Совет сотрудничества арабских государств залива. «В Азербайджане уже получила широкий размах программа приватизации, создан соответствующий портал. Вы можете воспользоваться этим порталом, его благоприятными возможностями».

Ш.Мустафаев сказал, что Азербайджан и арабские страны могут создать совместный инвестиционный фонд. «У нас есть Каспийская международная инвестиционная компания. В аналогичном формате можно создать инвестиционный фонд. Мы ведем переговоры о создании инвестиционного фонда с Катаром. Надеюсь, что и этот проект будет реализован».