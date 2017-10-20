Посол США назвал насилие в Марнеули неприемлемым

2017-10-20 12:25 | www.apa.az | 5

Посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал инцидент, произошедший минувшей ночью в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро АПА, американский дипломат заявил, что это событие, имевшее место накануне выборов, является насилием, неприемлемым для любой демократической страны.

«Мы очень обеспокоены тем, что пострадали люди, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Верим, что правоохранительные органы выявят преступников», - отметил посол.

Отметим, минувшей ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек.



По факту ведется следствие.