Самед Сеидов: «Проголосовав против нас, украинские депутаты проголосовали против самой Украины»

2017-10-20 12:35 | www.apa.az | 5

В Милли Меджлисе обсудили вопрос голосования в ПАСЕ украинских депутатов против Азербайджана.

Как сообщает АПА, в своем выступлении глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов сказал, что действия украинских депутатов вызывают сожаление.

«Больше всего в этом вопросе привлекает внимание голосование украинских депутатов против Азербайджана. Как вы знаете, отношения Азербайджан-Украина развиваются по восходящей линии после визита президента Петра Порошенко в Баку. Сегодня, проголосовав против Азербайджана, эти депутаты проголосовали против самой Украины. Депутаты из «блока Петра Порошенко» не участвовали в голосовании, а другие проголосовали против нас. Это печально», - отметил С. Сеидов.

Спикер Огтай Асадов сказал, что согласен с мнением С.Сеидова в связи с Украиной: «Интересно то, что депутаты, которые выступают за Порошенко, вообще не приняли участия в голосовании, воздержались».



Руководитель межпарламентской рабочей группы Украина-Азербайджан Руфат Гулиев отметил, что побеседовал с руководителем группы от Украины Максимом Курячим: «Он пообещал мне, что на следующей неделе члены рабочей группы выступят с заявлением. Посмотрим, как это будет выглядеть».