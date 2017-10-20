Министерство: В Азербайджане гриппа нет

2017-10-20 09:48 | www.oxu.az | 5

«За 9 месяцев этого года уровень заражения острыми респираторными вирусными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 11 процентов».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказала заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева. По ее словам, уровень заражения за прошлые две недели находился на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.

«В центр поступает информация о случаях заражения по республике. Анализ ситуации показывает, что роста острых респираторных вирусных инфекций пока не наблюдается, ситуация стабильная. Несмотря на это, проводятся профилактические, наблюдательные мероприятия, проводятся работы для усиления дезинфекционных мероприятий».

А.Алиева заявила, что в ходе лабораторных исследований в Республиканской противочумной станции министерства здравоохранения вирус гриппа не был обнаружен:

«Больного можно назвать гриппозным только в том случае, если во взятом образце обнаруживается вирус, на основании чего ставится диагноз грипп. Но из поступивших образцов видно, что наблюдаемые болезни – простуда и острые респираторные вирусные инфекции, которые носят сезонный характер».

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала преобладание очередных штаммов гриппа – грипп B-Брисбен, грипп A-H3N2 (Гонконг) и H1N1-Мичиган.

Э.А.

