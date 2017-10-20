Азербайджан повысил импорт автомобилей на 70%

2017-10-20 12:44 | www.apa.az | 3

За январь-сентябрь текущего года в Азербайджан из-за рубежа импортировано 6 643 автомобиля, что на 2 737 ед. или на 70,07% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомтаможни, из них 138 автомобилей – транспортные средства, предусмотренные для перевозки 10-ти и более человек, включая водителя, 5 783 – легковые автомобили, предусмотренные в частности для перевозки пассажиров, и другие моторные транспортные средства, 670 – грузовые автомобили, 52 – автомобили спецназначения.