Сенат США утвердил проект бюджета на 2018 год

2017-10-20 09:56 | www.oxu.az | 5

Сенат США утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Associated Press.

При этом поддержал его 51 сенатор, а против выступили 49. Таким образом, принять проект бюджета удалось благодаря республиканскому большинству в сенате.

Как отмечается, такой бюджет позволит президенту США Дональду Трампу реализовать свою налоговую реформу. Агентство указывает, что предусмотренное Трампом снижение налогов в течение 10 лет увеличит дефицит США на 1,5 трлн долларов.

Н.О.