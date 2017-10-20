S Pen – максимум удобства от пользования смартфоном

2017-10-20 10:00 | www.oxu.az | 5

Трудно представить, как мы обходились без смартфона, ведь в него вмещается вся наша жизнь. И не каждый девайс нам подходит, нужно, чтобы он отвечал многим важным критериям: отлично снимал, имел высокую производительность, а еще, должен быть оснащен большим экраном, чтобы было «где развернуться».

Новый Galaxy Note 8 от Samsung отвечает всем современным требованиям. Отличная камера? Здесь их 3! Две из которых 12 мегаписксельные основные, а третья – отличная селфи-камера. Большой дисплей? Как на счет «безграничного»! Диагональ экрана смартфона 6,3" и занимает он всю плоскость передней части корпуса, но девайс по-прежнему легко помещается в руке.

Такой дисплей просто создан для игр. Игры с потрясающей графикой? Переключения между приложениями? В Galaxy Note8 всё работает быстро. Таких результатов удалось достичь благодаря мобильному процессору 10-нм и оперативной памяти 6 ГБ. Но самая главная изюминка Galaxy Note 8 – это наличие удивительного устройства для ввода информации – пера S Pen. Способов применения стилуса достаточно много.

Сколько вы обычно тратите времени, чтобы выделить нужный фрагмент текста? Долго возитесь, применяете кучу «приемов», а в конце выделяется не то, что вам было нужно. С помощью S Pen довольно удобно работать с мелкими иконками, значками на клавиатуре, выделять понравившиеся строки в тексте и редактировать их без особого труда. Также предусмотрена улучшенная функция перевода с помощью стилуса. Она позволяет быстро переводить не только отдельные слова, но и целые предложения на 71 язык, а также конвертировать иностранные валюты и единицы измерения. Для этого достаточно навести электронное перо на нужное слово на экране смартфона.

Стилус Samsung S-Pen для Note 8 обладает очень чувствительным к нажатию наконечником, чем сильнее вы нажимаете, тем толще получается линия на экране. Система распознает 4.096 степеней нажатия.

Пожалуй, одна из лучших «способностей» нового стилуса, это возможность создания заметок на блокированном экране. «Экранный блокнот» позволяет хранить на телефоне до 100 страниц заметок. Заметки можно «закреплять» на выключенном экране и впоследствии легко их редактировать. Перо также работает с такими приложениями, как S Note, в котором имеется около десятка шаблонов для создания персональных заметок. Это может быть простая заметка на свободную тему или обычный кулинарный рецепт — не важно. Вы сможете добавлять фотоснимки, делать рукописные зарисовки и пр.

А новая функция Live Messages подарит новую жизнь вашим сообщениям. Она позволяет делиться анимированными текстами или GIF рисунками с друзьями.

Новый Samsung Galaxy Note 8 - это смартфон с безграничными возможностями, который подарит вам свободу действий с функциональным электронным пером S-Pen.

Также хотелось бы напомнить, что акция «Обменяй свой старый телефон на скидку при покупке Samsung Galaxy Note8» все еще продолжается.

По условиям акции, представив свой старый девайс в сети магазинов Kontakt Home, вы сможете получить скидку в размере среднерыночной цены вашего смартфона и дополнительный бонус в зависимости от марки и состояния вашего устройства. Данный бонус будет вычитываться из стоимости Note8. Акция продлится до 20 октября и действительна только для сети магазинов Kontakt Home.

Дополнительную информацию о Samsung Galaxy Note 8 можно получить в сети магазинов: Baku Electonics, İrşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Soliton.