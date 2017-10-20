Лавров призвал не допустить эскалации вокруг КНДР

2017-10-20 12:56 | www.trend.az | 5

Москва призывает не допустить эскалации вокруг Северной Кореи, конфликт приведет к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Ее решение (ситуации на Корейском полуострове) требует энергичных дипломатических усилий. Главная задача на нынешнем этапе — предотвратить военный конфликт, который неминуемо приведёт к масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе", — сказал он, выступая на конференции по нераспространению.

По словам Лаврова, "все вовлечённые стороны должны проявлять сдержанность".

Он указал, что альтернативы урегулированию проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует.

Призываем ответственных членов международного сообщества поддержать идеи, заложенные в Российско-китайской дорожной карте урегулирования, основные положения которой содержатся в совместном заявлении министров иностранных дел России и Китая от 4 июня", — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия и Китай убеждены, что реализация дорожной карты будет способствовать снижению военной активности и напряжённости на Корейском полуострове, формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности.