Самед Сеидов: «Азербайджан хотят лишить такой важной трибуны как Совет Европы» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-20 12:46 | www.apa.az | 4

«В отличие от других сессий ПАСЕ последняя прошла не так уж и легко для нас. Не только в связи с документом об Азербайджане».

Как сообщает АПА, об этом на заседании Милли Меджлиса, говоря о последней сессии ПАСЕ, заявил глава делегации Азербайджана в организации Самед Сеидов.

С. Сеидов отметил, что вопрос в связи с Азербайджаном обсуждался не только на сессии, но и в комитетах и политических партиях: «В чем причина этого, что стоит за этим для нас все еще остается неясным. Сегодня внутри Совета Европы сложилась такая тенденция – они выбирают своей целью какую-то страну, решая тем самым свои проблемы».

С. Сеидов сказал, что, несмотря на все это, делегация Азербайджана достойно представила страну на сессии: «Все, что зависело от нас, мы сделали достойно. Вопрос в том, что несколько дней сессии были посвящены Азербайджану. С какой целью вопрос в связи с Азербайджаном был включен в повестку? К сожалению, в обсуждении принятых против Азербайджана резолюций участвовали лица, которые доселе там не появлялись. Совет Европы важная структура, трибуна для Азербайджана. Они хотят лишить Азербайджан этой трибуны. Генсек Совета Европы, превратив верховенство закона в инструмент, пытается давить на Азербайджан. Даже здравомыслящие люди стали их заложниками. Во время голосования группа людей оказалась под их влиянием, в результате чего была принята резолюция против Азербайджана.

Что касается того, что группа турецких депутатов проголосовала за резолюцию против Азербайджана, могу сказать, что нам следует проанализировать отношения. Если мы почувствуем, что помимо депутатов к нам предвзято относятся и другие структуры, то мы озвучим свою позицию.



Ни одно государство не сможет смириться с таким предвзятым отношением. Давление слишком велико, оно направлено против проводимой Азербайджаном успешной политики. Мы должны учитывать это. Вместе с тем, наша делегация продолжит свою работу в ПАСЕ».