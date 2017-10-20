Цена нефти в госбюджете на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель

2017-10-20 12:55 | www.apa.az | 4

Цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2018 год заложена на уровне 45 долларов за баррель.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. «Международные финансовые организации прогнозируют среднюю цену на нефть на 2018 год на уровне 50 долларов за баррель. Исходя из этого, госбюджет Азербайджан на 2018 год сверстан из цены в 45 долларов за баррель».

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 млрд. манатов, расходы - 20,905 млрд. манатов. Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн. манатов.