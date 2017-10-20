В Уругвае разрешили продажу марихуаны

2017-10-20 10:10 | www.oxu.az | 3

Власти Уругвая официально разрешили продажу марихуаны в медицинских целях, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, медицинские препараты, выработанные с использованием каннабиса, теперь могут продаваться в аптеках страны по предъявлении рецепта от врача. Как отмечает портал Publimetro, правило будет распространяться и на иностранцев в отличие от покупки марихуаны в развлекательных целях. Препараты на основе марихуаны используются для лечения эпилепсии и склероза, также они могут снимать боль.

В июле в Уругвае началась легальная продажа марихуаны в развлекательных целях. В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при прохождении идентификации через отпечатки пальцев.

Н.Г.