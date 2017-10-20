Огтай Асадов: «Депутаты от правящей партии Украины, воздержавшись от голосования по антиазербайджанской резолюции, поступили неправильно»

2017-10-20 13:02 | www.apa.az | 4

«Депутаты от правящей партии Украины, воздержавшись от голосования по подготовленной в ходе осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы антиазербайджанской резолюции, поступили неправильно. Это меня очень удивило».

Как сообщает АПА, об этом в ходе обсуждений в Милли Меджлисе антиазербайджанских документов, подготовленных на весенней сессии ПАСЕ, заявил спикер ММ Огтай Асадов.

Спикер сказал, что это вызывает недоумение в отношениях между двумя странами. Он отметил, что есть более 10 тысяч решений Европейского суда по правам человека, которые не выполняются до сих пор: «Однако Азербайджан выполняет все решения ЕСПЧ, выплачивает штрафы. Они будто играют в лотерею, выбирая в качестве мишени среди стольких стран именно Азербайджан. Применение известной статьи в отношении Азербайджана будет предвзятым шагом. Если это произойдет, тогда мы обсудим целесообразность нахождения Азербайджана в составе Совета Европы».