Саида Дадашова: Мой первый муж был альфонсом – ВИДЕО

2017-10-20 10:20 | www.oxu.az | 3

Певица Саида Дадашова стала гостьей передачи «Günə davam» на телеканале ARB.

Как передает Oxu.Az, певица поведала о своей личной жизни, в частности о первом замужестве.

«Мой первый супруг был альфонсом. Вел себя не по-мужски. Так как я известный человек, он хотел меня унизить. Взял автомобиль в кредит на мое имя, говорил, что будет шантажировать меня. Думал, что я испугаюсь и не брошу его. Однажды мне позвонил брат дальнего родственника и сказал, что мой муж пишет его супруге, обещая жениться на ней», - сказала певица, добавив, что ее первый муж был гражданином Турции.

А.С.

