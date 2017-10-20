В Турции с участием президента Азербайджана начал работу саммит D-8

2017-10-20 13:04 | www.apa.az | 4

В Стамбуле с участием глав государств начал работу созданный в 1997 году для усиления торгово-экономических связей между исламскими странами саммит D-8.



Как сообщает АПА, в саммите в качестве наблюдателя принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.





Выступивший на саммите действующий председатель D-8 премьер-министр Пакистана Шахид Хаган Аббаси подчеркнул важность усиления торгово-экономических связей и необходимость принятия для этого более решительных шагов. Обратив внимание на то, что целей поставленных на саммите в Куала-Лумпуре достичь не удалось, Шахид Хаган Аббаси отметил, что на IX встрече на высшем уровне будет подчеркнута значимость сотрудничества, а также обсуждено текущее состояние и развитие экономических связей.



«Мы стоим перед необходимостью увеличить темпы нашего сотрудничества в предстоящий период», - сказал он.



Премьер-министр Аббаси также отметил необходимость устранения препятствий на пути частного сектора для укрепления экономических связей между странами-членами. Выразив удовлетворение в связи с переходом председательства к Турции, Шахид Хаган Аббаси заверил, что Пакистан и впредь будет оказывать всяческое содействие деятельности организации D-8.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что несправедливости в мире, имевшие место в период создания организации – 1997 году, продолжаются: «Когда мы создавали организацию, то говорили о мире вместо войны, диалоге вместо конфликта, развитии и справедливости вместо двойных стандартов. Мы хотели, чтобы вместо колонии было справедливое распределение доходов, а вместо давления – демократия. То, где мы находимся спустя 20 лет, демонстрирует насколько наше беспокойство было оправданным».

Р.Т.Эрдоган рассказал о давлении, которое оказывается на мусульман от Дальнего Востока и Ближнего Востока до Африки: «Существующая в мире система не делает счастливым никого, кроме нескольких людей. В мире, где правит богтство и производство, повседневные нужды людей в Африке все еще не удовлетворяются».

Президент Турции напомнил, что во время создания D-8 в странах-членах национальный доход на душу населения в среднем составлял 1820 долларов. По его словам, сейчас эта сумма составляет 4500 долларов и для увеличения этой цифры следует усилить сотрудничество. Эрдоган отметил, что целью стран D-8, торговый оборот которых составляет 100 миллиардов долларов, является увеличить эту цифру в будущем до 500 миллиардов долларов. Президент Турции довел до внимания присутствующих, что не следует отказываться от принятия в организацию новых членов. По его словам, если вопросы на заседаниях будут решаться не единогласно, а большинством голосов, то это ускорит работу: «Мы все должны участвовать в работе D-8 и прикладывать больше усилий для организации эффективности этой работы».