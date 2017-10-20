Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5%

2017-10-20 13:20 | www.apa.az | 4

Правительство Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 1,5%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. Согласно документу, номинальный объем ВВП в 2018 году составит 69,4 млрд. манатов, реальный рост – 1,5%. На следующий год рост ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 2,9%, номинальный ненефтяной ВВП составит 47,6 млрд. манатов. Доля частного сектора в ВВП Азербайджана в следующем году составит 83%.

Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году прогнозируется в размере 15,9 млрд. манатов, из которых 51,5% составят внутренние инвестиции, 48,5% - внешние. Среднемесячная зарплата по прогнозам вырастет на 0,5% до 549,7 маната.