Врачей вызвали в прокуратуру из-за смерти 8-летней девочки

2017-10-20 10:24 | www.oxu.az | 3

Хирурги Научно-хирургического центра имени академика Топчубашева вызваны в прокуратуру в связи со смертью 8-летней Шолы Керимовой.

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сказал главврач Научно-хирургического центра Юсиф Алиев.

«И министерство (здравоохранения – ред.) и прокуратура продолжают расследование.

По завершении расследования я подробно отвечу на ваши вопросы. Могу только сказать, что проводившие операцию врачи вызваны в прокуратуру, дали показания».

Ю.Алиев сказал, что о врачебной халатности речи не идет: «Все было оговорено заранее. Родители подписали документ о том, что они согласны на операцию, несмотря на риск. Вообще установка перманентного катетера опаснее открытой операции на сердце. При введении катетера произошла фибрилляция сердца, и оно остановилось. Реанимационные мероприятия не дали результатов».

Э.А.

