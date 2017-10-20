Иракские силовики вернули последний город в Киркуке, подконтрольный курдам

2017-10-20 13:27 | www.trend.az | 4

Иракские силовики вернули под контроль центрального правительства последний в провинции Киркук город, удерживаемый курдскими военизированными формированиями "пешмерга". Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По имеющейся информации, силы федеральной полиции и контртеррористические подразделения спецназа Ирака вошли в населенный пункт Алтынкёпрю на севере провинции Киркук.

По версии курдских СМИ, на подступах к городу завязались боестолкновения между "пешмерга" и иракскими военными. Источники в силовых структурах страны эти данные опровергают.

Иракским федеральным силам и проправительственному шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби" удалось без боя вернуть под контроль большую часть стратегических объектов в Киркуке и одноименный административный центр, удерживаемый ранее курдским ополчением.

В ночь на 16 октября премьер Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале кампании по восстановлению безопасности и стабильности в спорных с курдской автономией регионах, в том числе в Киркуке, не входящем в состав Иракского Курдистана. Ситуация вокруг него резко обострилась после прошедшего в автономии референдума о независимости, к которому Киркук присоединился в одностороннем порядке.