В Милли Меджлисе выразили протест против антиазербайджанских резолюций ПАСЕ

2017-10-20 13:22 | www.apa.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был выражен протест против принятых на последней сессии ПАСЕ антиазербайджанских документов.



Как сообщает АПА, выступившая на заседании депутат Эльмира Ахундова отметила, что тот факт, что депутаты от Украины голосовали против Азербайджана, вызвал недовольство официального Киева.



По ее словам, этот вопрос был затронут и на встрече с недавно посетившим Азербайджан вице-премьером Украины, которая прошла в офисе Украинского конгресса Азербайджана.



«Полагаю, что действия депутатов не отражают позиции официального Киева», - сказала Ахундова.



Депутат Тахир Керимли в своей речи назвал членов ПАСЕ «безнравственными».



«Если Совет Европы хочет исключить Азербайджан из своих рядов, то наша страна должна сама выйти из этой структуры, не дожидаясь решения СЕ. Европа не хочет видеть на нашем флаге голубой и зеленый цвет. Так где же наша кавказская гордость? Почему мы должны жить под диктовку империй, погрязших в безнравственности? Нам самим решать, кого следует освободить, нам никогда не следует жить под диктовку сильных мира сего, вслепую выполнять их указания», - сказал депутат.

Спикер Огтай Асадов отреагировал на выступление депутата: «Если бы мы вслепую повиновались Совету Европы, то к нам бы так не относились. Суть во влиянии армянской диаспоры и позиции Азербайджана».

В свою очередь депутат Фазиль Мустафа сказал, что Совет Европы предвзято относится к Азербайджану: «Но Азербайджан не должен отдавать армянам инициативу. Если нас лишат членства, тогда нужно будет объявить о своем курсе».

Депутат Захид Орудж отметил, что, приняв решение об участии в Брюссельском саммите, президент страны выразил свое отношение к Европе: «Если мы примем решение о выходе из Совета Европы, то армяне воспользуются этой возможностью, начиная от признания «независимости» Нагорного Карабаха до других вопросов».

Спикер Огтай Асадов же сказал, что «никто не собирается выходить из этой структуры. Мы говорим об отношении этой структуры».

Самед Сеидов же предложил собрать итоги обсуждений в Милли Меджлисе и отправить их в ПАСЕ. Предложение было принято.