В 2018 году Азербайджан выделит около 3 млрд. манатов на содержание сил обороны и национальной безопасности

2017-10-20 13:35 | www.apa.az | 3

В Азербайджане в 2018 году будут увеличены расходы на содержание сил обороны и национальной безопасности, органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. Согласно документу, расходы на содержание сил обороны и национальной безопасности, органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов в 2018 году составят 4068,3 млн. манатов, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год.

2738,7 млн. манатов или 67,3% (+3,7%) выделены на содержание сил обороны и национальной безопасности, 1329,5 млн. манатов или 23,7% (+8,6%) на содержание органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов.