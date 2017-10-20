Правительство Азербайджана ожидает стабильный рост ВВП до 2021 года

2017-10-20 13:34 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана прогнозирует реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента, следует из презентации проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год и последующие три года.
Согласно документу, объем ВВП страны в следующем году, как ожидается, составит 69,4 миллиарда манатов. При этом 47,6 миллиарда манатов ВВП придется на ненефтяной сектор, рост которого в следующем году составит 2,9 процента.
По данным правительства, 83 процента ВВП Азербайджана будет сформировано в частном секторе.
В 2016 году ВВП Азербайджана сократилось на 3,1 процента. Правительство ожидает, что в этом году экономика страны вырастет на 0,3 процента и продолжит свой рост до 2021 года.
Прогноз правительства по росту ВВП Азербайджана на 2017-2021 годы:
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
Объем ВВП (в млрд манатов)
|
68,164
|
69,396
|
72,727
|
77,403
|
81,053
|
Реальный ВВП (в %)
|
0,3
|
1,5
|
1,4
|
3,7
|
2,9
Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов).
Прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете-2018, составляет 45 долларов за баррель.
Официальный курс на 20 октября составляет 1,7001 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли Редактор: Хазар Ахундов)
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