В бюджете на будущий год расходы на образование превысят 2 миллиарда манатов

2017-10-20 13:55 | www.apa.az | 4

Из государственного бюджета на 2018 год на расходы в связи с образованием выделено 2001,5 миллиона манатов, что по сравнению с 2017 годом больше на 210,3 миллиона манатов или 11,2%, и по сравнению с 2016 годом больше на 247,1 миллиона манатов или 14,1%.

Как сообщает АПА, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

В документе отмечается, что из выделенных средств 1082,1 миллиона манатов или 54,1% будут направлены на расходы в связи с общим образованием, 628,3 миллиона манатов или 31,4% - на другие учреждения и мероприятия в области образования (расходы, связанные с финансированием высшего образования по государственному заказу, и финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий), 175,3 миллиона манатов или 8,7% - на дошкольное образование, 41,3 миллиона манатов или 2,1% - на среднее специальное образование, 42,7 миллиона манатов или 2,1% - на расходы по высшему образованию (расходы, связанные с финансовым обеспечением деятельности Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Университета «ADA», бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, бакинского филиала Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, Бакинской академии хореографии, Академии юстиции и других учебных заведений), 28,0 миллиона манатов или 1,4% - на начальное профессиональное специализированное образование, 3,7 миллиона манатов или 0,2% - на финансирование дополнительного образования.