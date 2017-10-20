Внесены изменения в правила приема студентов

2017-10-20 10:45 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров внес изменения в «Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно изменениям, отныне после объявления результатов конкурса будут объявлены места подготовительных групп на уровне бакалавриата по высшим учебным заведениям и специальностям, определенным министерством образования. Абитуриенты, не принятые в высшие учебные заведения, осуществят выбор специальностей, Центр проведет размещение на данные места путем конкурса.

В конце обучения на подготовительных курсах Центр в соответствии с вступительными экзаменами проведет выпускные экзамены. Студенты, успешно сдавшие выпускные экзамены, будут приняты на первый курс высших учебных заведений.

Н.О.

