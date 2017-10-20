Казахстанские ученые получат доступ к базе международных научных исследований

2017-10-20 13:43 | www.trend.az | 3

Казахстанские ученые с ноября 2017 года получат доступ к самой большой в мире полнотекстовой базе протоколов международных научных исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы все знаете, с 1 октября базы Scopus и Science Direct находятся в свободном доступе для казахстанских ученых. Сегодня мы подпишем (с одним из четырех крупнейших научных издательских домов мира Elsevier - Казинформ) соглашение о национальной подписке со следующего года. Мы также достигли соглашения о бесплатном открытии с ноября этого года доступа к самой большой в мире полнотекстовой базе протоколов международных научных исследований для казахстанских ученых, включающей около 50 тысяч протоколов научных исследований», - сказал вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин в ходе форума «Коммерциализация технологий как инструмент интеграции науки и бизнеса». Такой шаг предпринят для того, чтобы казахстанские ученые смогли поднять качество своих исследований, отметил он.

Подытоживая, вице-министр образования и науки РК описал текущую стратегию.

«Мы, в целом, хотим сохранить текущие достижения науки, они у нас есть, обеспечить открытость всей информации, ввести рыночные отношения между учеными и бизнесменами, развить самые последние тренды научного мира. Потому что мы должны быть готовы. Друзья, мы реально забыли, что такое научный прорыв. У нас нет научных прорывов. Достаточно посмотреть международную базу цитируемости. Есть хорошие результаты, есть хорошие достижения, но нам нужны прорывы», - заявил Асланбек Амрин.