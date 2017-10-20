Из госбюджета на здравоохранение выделено более 740 миллионов манатов

2017-10-20 14:00 | www.apa.az | 4

Госбюджетом на 2018 год на расходы по здравоохранению предусмотрено 740,7 млн. манатов.

Как сообщает АПА, удельный вес затрат на здравоохранение, предусмотренных госбюджетом на 2018 год, составляет 3,5% от суммы бюджета. Это зафиксировано в проекте бюджета на 2018 год.

348,7 млн.манатов (47,1 %) будет выделено на содержание больниц, 109,7 млн. манатов (14,8%) – на содержание поликлиник и амбулаторий, 270,7 млн. манатов (36,5%) – на другие области здравоохранения, 11.7 млн. манатов (1.6%) – на исследования в сфере здравоохранения.

В разделе «Здравоохранение» проекта госбюджета на 2018 год на содержание Республиканского центра талассемии Минздрава предусмотрено 10,6 млн. манатов.