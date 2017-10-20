Диагностическое оценивание учителей завершится в следующем году

2017-10-20 14:07 | www.apa.az | 4

В следующем году планируется завершить диагностическое оценивание учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Минобразования.

Как сообщает АПА, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

В документе отмечается, что планируется проведение диагностического оценивания знаний учителей в Шеки, Мингячевире, Нафталане, Агстафе, Агдаше, Агдаме, Балакене, Бейлагане, Барде, Огузе, Загатале, Зангилане, Гахе, Газахе, Габале, Товузе, Геранбое, Кяльбаджаре, Ходжалы, Евлахе, Тертере, Лачине, Физули, Ходжавенде, Джабраиле, Гейчае.

В связи с этим в проекте бюджета на следующий год планируется выделить 70,6 миллиона манатов.