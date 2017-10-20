В субботу в Баку будет солнечно

2017-10-20 13:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 11-15, днем 18-22, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление понизится от 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 45-50 процентов.

В районах Азербайджана в субботу осадков не ожидается, утром местами туман, ветер западный, днем местами порывистый.

Ночью 9-14, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В ближайшие два дня слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)