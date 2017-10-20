В следующем году из бюджета будет выделено 250 млн. манатов на социальную ипотеку

2017-10-20 14:09 | www.apa.az | 5

В государственном бюджете на 2018 год социально ориентированные расходы будут увеличены.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год. Согласно документу, социально ориентированные расходы прогнозируются в размере 7 миллиардов 4,8 миллиона манатов, что по сравнению с 2017 годом больше на 2,2%. Расходы социальную ипотеку прогнозируются в размере 250 млн. манатов, на коммунальные услуги - 30 млн. манатов, денежные компенсации военнослужащим на аренду жилья - 19,8 млн. манатов, Бакинскому метрополитену выделено 89 млн. манатов, ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» - 10 млн. манатов.