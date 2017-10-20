Вопрос в связи с упразднением института представительства исключен из повестки Милли Меджлиса

2017-10-20 14:15 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, это изменения в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Азербайджанской Республики.

Спикер Огтай Асадов сказал, что в подготовке этих проектов есть недочеты.

Отметим, изменения, предложенные в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», были связаны с вопросом запрета деятельности представителей.

6 октября председатель Верховного суда представил законопроекты в связи с внесением изменений в Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный кодексы и в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Азербайджанской Республики.

В законопроектах предлагалось наложить запрет на участие представителей в гражданских и административно-судебных процессах, чтобы в этих процессах участвовали только члены Коллегии адвокатов.