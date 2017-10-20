В Киркуке совершено нападение на полицию

2017-10-20 11:12 | www.oxu.az | 4

В результате вооруженного нападения на полицию в городе, где совместно проживают туркмены, арабы и курды, один сотрудник полиции умер, 4 ранены, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Anadolu.

Целью атаки стали сотрудники полиции центральной власти. Масуд Барзани сказал телеканалу Rudaw, что нападение организовал отряд курдских «добровольцев».

Отметим, после спорного референдума ситуация в Киркуке обострилась. В различных частях города часто слышна стрельба. По информации Reuters, несмотря на перестрелки жизнь в городе идет своим ходом. Во всех магазинах Киркука продаются иракские флаги.



Н.Г.