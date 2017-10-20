Стало известно время проведения экзамена по приему на госслужбу

2017-10-20 11:15 | www.oxu.az | 3
«Тестовый этап конкурса по приему на государственную службу будет проведен в ноябре».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.
По его словам, успешно прошедшим тестовый экзамен кандидатам будут выданы сертификаты:
«С этого года в Азербайджане будет введена сертификация государственных служащих. Желающие поступить на госслужбу пройдут тестовые экзамены и получат сертификаты. Это будет применено в Азербайджане впервые. Успешно сдавшие экзамены лица смогут принять участие в конкурсе на вакантные должности государственной службы».
Б.Халилов отметил, что в настоящее время многие должности государственной службы являются вакантными.
По его словам, на тестовом этапе конкурса будут использованы задания открытого типа:
«В то же время, изменен порядок подсчета баллов. Проходные баллы меняются в зависимости от должностей».