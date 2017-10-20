Парламент Азербайджана принял изменения в связи с гуманизацией наказаний

2017-10-20 14:42 | www.apa.az | 4

Представленный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проект о внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс в связи с гуманизацией наказаний был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как сообщает АПА, о проекте информацию предоставил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

В документе предлагается более 300 изменений в УК, включая введение нового вида наказания – ограничение свободы, а также замена в некоторых случаях лишения свободы финансовыми санкциями. Кроме того, в проекте предусмотрено сокращение сроков заключения по 34 видам преступлений.

Проект был принят путем голосования.